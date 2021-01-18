Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink (Винк) на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы «Один дома», «Один дома 2» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы «Мумий Тролль».Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:1 «Холодное сердце-2»;2 «Последний богатырь»;3 «Маша и медведь. Новогодние выпуски»;4 «Тролли. Мировой тур»;5 «Ральф против интернета»;6 «Гринч — похититель Рождества»;7 «Моана»;8 «Три кота. Специальные серии»;9 «Суперсемейка 2»;10 «Фиксики: Большой секрет».Топ-10 сериалов:1 «Чики»;2 «Псих»;3 «Девяностые (проект Сергея Минаева)»;4 «Родком»;5 «Миша портит все»;6 «Пассажиры»;7 «Противостояние»;8 «Сопрано» (в переводе Гоблина);9 «Ваша честь»;10 «Черная любовь».Топ-10 платных фильмов:1 «Один дома»;2 «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»;3 «Довод»;4 «Необыкновенная история на Рождество»;5 «Ведьмы» (2020);6 «Подольские курсанты»;7 «Гренландия»;8 «Друзья на свою голову»;9 «Кольская сверхглубокая»;10 «Джентльмены» (в переводе Гоблина).Топ-10 фильмов в открытом доступе:1 «Достать ножи»;2 «Волк с Уолл-стрит»;3 «Любовь»;4 «Паразиты»;5 «Апгрейд»;6 «Зеленая книга»;7 «1+1»;8 «Легенда №17»;9 «Самогонщики»;10 «Капернаум».Информация от партнера