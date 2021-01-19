В 2021 году в Удмуртии продолжится активная автоматизация в системе здравоохранения. Для этих целей выделили 135 миллионов рублей. Планируется, что уже к концу года автоматизируют 14 221 рабочее место для медиков. В 2020 году эта цифра составила 12 799 мест, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Единая цифровая платформа упростит процессы сбора, обработки и хранения медицинской, экономической и статистической информации в больницах Удмуртии. Кроме того она позволяет упростить информационный обмен между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением и страховыми медицинскими организациями. Она работает на основе «облачной» технологии, которая и дает открытый доступ для всех участников медицинского процесса.- Медицинские организации будут оснащаться автоматизированными рабочими местами, программным обеспечением, средствами защиты информации и электронно-цифровыми подписями для медицинских работников, - говорит глава Удмуртии Александр Бречалов.Кроме всего прочего уже разработано, а в этом году будет запускаться специальное мобильное приложение для врачей поликлиник и ФАПов. Оно будет помогать врачам работать с пациентами, которые лечатся на дому.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Массовая вакцинация от коронавируса началась в УдмуртииДля крещенских купаний в Удмуртии организовали 45 купелейСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.