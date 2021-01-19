Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике за последние сутки коронавирусом заразилось еще 190 человек.От болезни скончалась женщина 82 лет. А 189 пациентов выздоровели и были выписаны.По данным на 19 января в Удмуртии зафиксировано 23 648 случаев COVID-19. Из них 19 782 пациента вылечились и их выписали. 321 человек, к сожалению, скончался.За все время пандемии провели 790 059 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 581 тест.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Накануне объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса в Удмуртии. Прививку сможет поставить любой желающий и абсолютно бесплатно. Процедура потребует не менее часа, и каждый гражданин должен иметь при себе СНИЛС, паспорт и полис. О том, какие есть противопоказания к вакцинации можно прочитать в нашем материале.Коронавирус в РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили идею введения ковидных паспортов. Официальной позиции еще нет, и точного ответа, когда могут появится новые документы тоже. Однако, говорится, что эта тема часто обсуждается властями.- Вы знаете, что сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует, — цитирует RT на русском Дмитрия Пескова.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Двое подростков украли гитары из магазина в ИжевскеПроизводство сырных конфет открыли в Удмуртии