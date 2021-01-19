Министерство финансов Удмуртии сообщило, что по данным на 1 января 2021 году государственный долг Удмуртии составляет 64,2 млрд рублей. Это значит, что за прошедший год он увеличился на 18,2 млрд, т.е. на 39,6%.Глава республики Александр Бречалов в первую очередь связывает такой рост с пандемией и теми карантинными мерами, которые пришлось вводить в регионе.- Обстоятельства 2020 года внесли свои коррективы: объём поступивших налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Удмуртии составил всего 61 миллиард рублей, что на 10 миллиардов рублей меньше, - рассказывает он на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона Александр Бречалов (цитата по сайту Кремля).По данным Минфина 54% госдлога составляют коммерческие кредиты, 38% - кредиты из федерального бюджета. А оставшиеся 8% - это займы на обязательства по ценным бумагам.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 января 2021 года: массовая вакцинация и оценка идеи введения ковидных паспортов в КремлеРазвитие региона, безработица и вакцинация от ковида: что президент России обсудил с главой Удмуртии