Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard (Мастеркард), компанией Cardsmobile (Кардсмобайл), TalkBank (ТолкБанк) и РФИ Банком запустил в коммерческую эксплуатацию новый функционал в приложении «Tele2 платеж». Впервые на российском рынке операторское приложение совместило возможность эмиссии и токенизации цифровых карт. Технология позволяет быстро получить цифровую карту Mastercard и оплачивать покупки со смартфона через NFC (ЭнЭфЭс), а уникальный цифровой номер обеспечивает безопасность транзакций. Держатели карт могут принять участие в акции Tele2 и Mastercard и выиграть сертификат на поездку номиналом 150 тыс. рублей.Tele2 развивает приложение «Tele2 платеж» и запускает новый платежный функционал, разработанный с компанией Cardsmobile (Кардсмобайл) на базе технологии токенизации Mastercard. Среди преимуществ цифровой карты – бесплатное обслуживание и пополнение с других карт на сумму от 1000 рублей, кешбэк до 40% на оплату товаров определенных категорий, приветственный бонус 500 рублей и возможности бесплатных переводов (до 15 тыс. рублей).Обновленный «Tele2 платеж» с интегрированным кошельком позволяет моментально получить цифровую карту от TalkBank и использовать ее для бесконтактных платежей, покупок в интернете и магазинах. Главное отличие платежного инструмента Tele2 от других широко распространенных электронных кошельков – это возможность одновременной цифровой эмиссии с токенизацией.Токенизация позволяет заменить банковский номер на уникальный цифровой и тем самым обеспечить безопасность транзакций. Технология работает на Android-смартфонах (Андроид) с поддержкой технологии NFC, подключена к платформе токенизации и сертифицирована Mastercard. В дальнейшем цифровая эмиссия также будет доступна и пользователям смартфонов на базе iOS (айОС).Для продвижения цифровых карт Tele2 совместно с Mastercard проводят акцию. В ней могут принять участие все абоненты Tele2, которые воспользовались новой цифровой картой Mastercard для бесконтактной оплаты покупок и услуг на сумму от 20 рублей. Генератор случайных чисел выберет победителей: они получат сертификаты Ozon (Озон) на 1000 рулей или главный приз – сертификат на поездку номиналом 150 тыс. рублей. Акция действует до 31 января 2021 года. Подробности по ссылке.Чтобы получить цифровую карту, клиенту необходимо скачать приложение «Tele2 платеж» в Google Play (Гугл Плей) и заказать выпуск цифровой карты. После этого потребуется заполнить короткую анкету и сгенерировать кодовое слово. В приложении появится новая цифровая карта банка-партнера Tele2. После нажатия кнопки «токенизировать» карта готова к использованию. В качестве эмитента цифровой токенизированной карты в проекте участвует РФИ Банк. Интеграцию с «Tele2 платеж» и SDK Cardsmobile (ЭсДеКа Кардсмобайл) обеспечивает TalkBank.