Доброе утро, любимый город! На календаре среда, 20 января. Пока вы просыпаетесь и начинаете свой рабочий день, мы расскажем вам о предстоящей погоде.По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня в Ижевске будет небольшое потепление. Днем столбик термометра покажет -16...-14°С. Временами пройдет небольшой или умеренный снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.Ночью столбик термометра упадет до -21...-19°С. Будет небольшой снег, ветер сохранит свою скорость и направление.Внимание! На дорогах снежный накат.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Развитие региона, безработица и вакцинация от ковида: что президент России обсудил с главой Удмуртии- Заразнее, чем первый: доберется ли новый штамм коронавируса до Удмуртии?- Лыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке России