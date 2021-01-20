Видео: четыре автомобиля столкнулись в Ижевске

Четыре автомобиля столкнулись в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 19 января 2021 года, напротив дома №14 на ул. К. Либкнехта, в Ижевске столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Участниками ДТП стали автомобили «Toyota RAV4», «Volkswagen Golf», «Toyota Corolla» и «Nissan Juke».

На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель одного из автомобилей решил перестроится в левую крайнюю полосу. В этом время он врезался в «Volkswagen Golf», который от удара вынесло на встречную полосу. Где из-за плотного потока машин случилось столкновение с автомобилями «Toyota Corolla» и «Nissan Juke».

Судя по фото очевидцев с места событий в социальных сетях на место прибыли два патруля ДПС и машина скорой помощи.

В аварии пострадали 42-летний и 38-летний мужчин, которые находились в машие «Toyota Corolla». Их доставили в больницу. К счастью, погибших нет.

Из автомобилей сильнее всех пострадала машина «Volkswagen Golf».

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