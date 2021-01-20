Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 января 2021 года: сайт о вакцинации от COVID-19 и способы поставить прививку от коронавируса

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 января 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось ещё 190 человек, сообщает оперштаб региона. Среди заразившихся 19 детей и 42 пенсионера.

При этом 191 пациент смог победить болезнь и был выписан. К счастью, по данным на 20 января, за прошедшие сутки не скончался ни один житель республики.

За все время пандемии зарегистрировали уже 23 838 случаев заболевания коронавирусом. 19 973 пациента выздоровели и были выписаны, а 321 случай закончился летальным исходом.

Всего на 20 января уже сделали 791 945 тестов. 1 886 исследований провели только за последние сутки.

Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Можно ли заболеть коронавирусом от прививки и прививаться ли тем, кто переболел? Эти вопросы мы задали Елене Корякиной, главному внештатному специалисту МЗ Удмуртии по вакцинопрофилактике. Ответ можно узнать в нашем подкасте.

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