Бюджетные путешествия: чем Удмуртия может удивить туристов?

Чем Удмуртия может удивить туристов? Фото: Алена Селезнева

Представители туркомпаний называют 2020 год самым сложным за последнее время и не скрывают пессимистический настрой - пандемия и карантинные ограничения сократили турпотоки. В каком состоянии находится туристическая сфера в Удмуртии, мы обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Из нашего подкаста вы узнаете, какие туристические услуги предлагают районы республики и чего не хватает сфере туризма.

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