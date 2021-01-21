Погода в Ижевске 21 января: небольшой снег и до -14°С

Рассказываем, какая погода ожидает сегодня ижевчан Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня на улице немного потеплеет. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 21 января в Ижевске ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха около -12..-14°С, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

К ночи похолодает до -20°С. Возможен небольшой снег. Ветер не изменит направление, но стихнет до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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