Почти 500 жителей Удмуртии записались на прививку от коронавируса

За два дня через Единый портал Госуслуг на вакцинацию против коронавируса записались 467 жителей Удмуртии Фото: pixabay.com

За два дня – 19 и 20 января – через Единый портал Госуслуг на вакцинацию против коронавируса записались 467 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Портал пока что позволяет возможность записи только на ближайшие 14 дней, очередь формируется с учетом поступления вакцины и ее расходования. Если же воспользоваться услугой через Интернет по каким-то причинам не получается, граждане могут обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства или в колл-центр по номеру 8-800-100-24-47. Также записаться на вакцинацию можно в составе организованной группы через своего работодателя.

В настоящее время для самостоятельной записи на вакцинацию через портал остались свободными две даты – 23 и 30 января. По оценкам Минздрава Удмуртии, за эти два дня на прививку смогут записаться еще 820 человек. Еще 2,5 тыс. доз вакцины предусмотрено для приоритетных категорий, напомним, это сотрудники лечебных, образовательных и социальных учреждений.

К вечеру 20 января в Удмуртии первую дозу вакцины получили уже 2025 человек, и 525 человек привились двумя компонентами. Всего в республику уже поставили 5 442 дозы вакцины, и еще 63 858 доз ожидаются в январе – феврале. Сейчас в регионе работает 41 пункт вакцинации, полный список можно увидеть на сайте вакцинациякоронавирусур.рф.

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