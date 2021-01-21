«Ижсталь» увеличила продажи в 4 квартале 2020 года

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в 4 квартале 2020 года увеличил реализацию продукции на 13% в сравнении с 3 кварталом 2020 годом. Объем продаж за период составил 96 тыс. тонн.

Завод производит металлопродукцию из широкого спектра марок стали, в том числе нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих, подшипниковых, электротехнических, а также устойчивых к коррозии, жаростойких и жаропрочных сплавов. Ее основные потребители – предприятия авто-, авиа- и машиностроения.

«Во втором полугодии 2020 года наметилась тенденция оживления спроса на металлопродукцию. Откликаясь на потребности заказчиков, увеличились объемы продаж завода, что отразилось на показателе 4 квартала», – прокомментировал директор управления коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера