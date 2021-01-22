Погода в Ижевске на 22 января: снежно и до -17°С

Рассказываем, какая погода ждет жителей Ижевска сегодня Фото: Архив КП

Доброе утро, любимый город! Сегодня пятница, 22 января. «Комсомолка» расскажет, какая погода ждет жителей в этот последний рабочий день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем в Ижевске опустится до -15...-17°С. Ожидается переменная облачность. Синоптики также сообщают о небольшом снеге. При этом северо-западный ветер будет дуть со скорость 3-8 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до -17...-19°С. Также ожидается облачность и небольшой снег.

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