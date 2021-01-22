Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне утром, 21 января 2021 года, напротив дома №81 по улице 1 Мая в городе Воткинске столкнулись сразу два автомобиля, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» не справился с управлением и врезался во встречный «Шевроле-Авео», за рулем которой находился 42-летний мужчина.
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Шевроле-Ланос», а также водитель автомобиля «Шевроле-Авео».
Капоты обеих машин сильно пострадали от удара. Также сломаны передние фары и бамперы.
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