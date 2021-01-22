Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 января 2021 года: поставки российской вакцины в Венгрию и 1000 вакцинированных в Ижевске

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 января 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.

Но за тот же период 188 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны. 4 человека, к сожалению, скончалось. Мужчинам было 67 лет и 72 года, женщинам - 55 лет и 81 год.

За все время пандемии 24 212 человек заболело коронавирусной инфекцией. 20 348 из них уже выздоровели. А 325 случаев закончились летально.

По данным на утро 22 января в республике уже сделали 798 107 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки провели 3 802 теста.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Более 1000 ижевчан вакцинировались от коронавирусной инфекции. В Удмуртию уже поставлено 5400 доз вакцины от коронавируса. Напомним, массовая вакцинация в Удмуртии началась 18 января 2021 года.

В нашем подкасте мы рассказываем об ижевчанке с коронавирусом, которую не смогли спасти после родов. Что думают родные девушки? И почему аппарат, который помогли приобрести коллеги Эльмиры, не смогли использовать в больнице? Ответы в нашем подкасте.

Коронавирус в России

Россия и Венгрия заключили договор на экспорт отечественной вакцины «Спутник V». Кроме того RT на русском сообщает, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что большинство стран положительно относятся к использованию российской вакцины. Это влияет на увеличение поставок «Спутника V» за рубеж.

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