Погода в Ижевске 23 января: снегопад и до -15°С

23 января в Ижевске снег - от небольшого до умеренного Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Наступают выходные, а вместе с ними приходят погодные изменения. «Комсомолка» расскажет, какие капризы природы ожидаются в Ижевске 23 января.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, сегодня к территории республики подойдет теплый фронт обширного циклона, центр которого находится над Норвежским морем. Благодаря этому в регион начнут поступать теплые и влажные воздушные массы. Однако заметное потепление начнется примерно через сутки, а сегодня температура атмосферного воздуха составит около -13..-15°С.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах может образоваться накат. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в Ижевске продолжится снегопад, температура сохранится в районе отметки -15°С, скорость ветра снизится до 4 м/с.

Желаем всех хорошего дня!

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