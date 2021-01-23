Бездомный мужчина погиб в Удмуртии, устроив пожар во временном жилье

Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии опьянения Фото: pixabay.com
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 43-летнего жителя проселка Яр. Как сообщает следственное управление СК региона, 21 января мужчина погиб во время пожара.
Возгорание в одной из комнат помещения коммерческой организации началось утром, около 8:20. По данным проверки, произошло оно из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, в комнате временно проживал бездомный мужчина. Он попросился туда из-за холодов, и директор фирмы сжалился, пустив постояльца.
Доброта обернулась трагедией: накануне мужчина изрядно выпил и, очевидно, не смог вовремя проснуться, чтобы спастись из огня.
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