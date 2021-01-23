Еще один крупный порыв теплосетей произошел в Удмуртии

На месте аварии ведутся работы Фото: https://vk.com/gumchspour
Утром 23 января, около 9:30, в поселке Кизнер произошел порыв теплосетей, оставивший без отопления 24 многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Удмуртии на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
Поврежден трубопровод тепловой сети возле котельной на улице Подлесная. К аварийно-восстановительным работам в общей сложности подключено три единицы техники и 13 человек. Пришлось демонтировать участок трубопровода протяженностью 200 метров. Завершить ремонт планируется к 14:00.
Напомним, ночью 22 января, произошло повреждение теплосети в Ижевске, без отопления до вечера осталось 141 здание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Еще два участка дорог было решено отремонтировать в Удмуртии в 2021 году
- 3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске