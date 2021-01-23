Еще один крупный порыв теплосетей произошел в Удмуртии

На месте аварии ведутся работы Фото: https://vk.com/gumchspour

Утром 23 января, около 9:30, в поселке Кизнер произошел порыв теплосетей, оставивший без отопления 24 многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Удмуртии на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Поврежден трубопровод тепловой сети возле котельной на улице Подлесная. К аварийно-восстановительным работам в общей сложности подключено три единицы техники и 13 человек. Пришлось демонтировать участок трубопровода протяженностью 200 метров. Завершить ремонт планируется к 14:00.

Напомним, ночью 22 января, произошло повреждение теплосети в Ижевске, без отопления до вечера осталось 141 здание.

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