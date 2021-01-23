Карта распространения коронавируса на 23 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ежедневно наибольшее количество случаев коронавируса фиксируется в Ижевске Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки, как и вчера, выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщает оперштаб республики.

189 пациентов поправились и трое, к сожалению, скончалось.

По данным на утро 23 января в республике провели 800 777 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, 2 670 тестов было сделано за последние сутки.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 11 765

Воткинск - 1 068

Глазов - 1 181

Можга - 1 103

Сарапул - 855

Завьяловский район - 1 352

Алнашский район - 544

Балезинский район - 367

Вавожский район - 217

Воткинский район - 276

Глазовский район - 193

Граховский район - 152

Дебесский район - 191

Игринский район - 476

Камбарский район - 183

Каракулинский район - 188

Кезский район - 259

Кизнерский район - 264

Киясовский район - 170

Красногорский район - 283

Малопургинский район - 351

Можгинский район - 271

Сарапульский район - 280

Селтинский район - 238

Сюмсинский район - 181

Увинский район - 629

Шарканский район - 352

Юкаменский район - 202

Якшур-Бодьинский район - 347

Ярский район - 196

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