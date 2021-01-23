Карта распространения коронавируса на 23 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ежедневно наибольшее количество случаев коронавируса фиксируется в Ижевске
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки, как и вчера, выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщает оперштаб республики.
189 пациентов поправились и трое, к сожалению, скончалось.
По данным на утро 23 января в республике провели 800 777 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, 2 670 тестов было сделано за последние сутки.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 11 765
Воткинск - 1 068
Глазов - 1 181
Можга - 1 103
Сарапул - 855
Завьяловский район - 1 352
Алнашский район - 544
Балезинский район - 367
Вавожский район - 217
Воткинский район - 276
Глазовский район - 193
Граховский район - 152
Дебесский район - 191
Игринский район - 476
Камбарский район - 183
Каракулинский район - 188
Кезский район - 259
Кизнерский район - 264
Киясовский район - 170
Красногорский район - 283
Малопургинский район - 351
Можгинский район - 271
Сарапульский район - 280
Селтинский район - 238
Сюмсинский район - 181
Увинский район - 629
Шарканский район - 352
Юкаменский район - 202
Якшур-Бодьинский район - 347
Ярский район - 196
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