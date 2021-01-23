Забили насмерть и вывезли в лес: пьяные жители Удмуртии разделались с бывшим товарищем

Тело погибшего вывезли на садовой тележке Фото: pixabay.com

Два ранее судимых жителя Удмуртии признаны виновными в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Эта жуткая история произошла в селе Кама Камбарского района: 3 августа 2020 года местные жители обнаружили в лесополосе труп 26-летнего односельчанина. Позже выяснилось, что в ночь с 1 на 2 августа 2020 года он выпивал в одном из домов вместе с знакомыми мужчинами 25-и и 33-х лет. Между ними произошел конфликт, в результате которого двое собутыльников сильно избили третьего, и он через некоторое время умер от травм. Злоумышленники решили скрыть преступление. Ночью они погрузили тело на садовую тележку и вывезли в лес.

Приговором суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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