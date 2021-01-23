Более 3400 жителей Удмуртии записались на прививку от коронавируса за неделю

Вакцинация производится исключительно в добровольном порядке Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

С момента начала массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции на прививку записалось более 3,4 тысячи жителей Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Сейчас вакцинация проводится два раза в неделю: по средам для организованных коллективов и по субботам для тех, кто решил привиться самостоятельно. Записываться нужно заранее – очередь составляется на две недели вперед.

С 18 по 22 января через консультационный центр подали заявки 415 человек, через портал Госуслуг – 491 человек, через регистратуры больниц – около 500 человек. Более 2000 человек пройдут вакцинацию в составе организованных групп. 2208 человек из того числа за минувшую неделю уже получили первый компонент вакцины.

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