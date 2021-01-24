Погода в Ижевске 24 января: пасмурно и небольшой снег

сегодня пасмурно и небольшой снег Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На дворе воскресенье, 24 января! А «комсомолка» по традиции расскажет, какую погоду ждать сегодня.

По данным сайта GISMETEO.RU сегодня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура составит -12…-1°С. Ветер южный, юго-западный, со скоростью 2-3 м/ с порывами до 7 м/с.

Если вы собираетесь поехать куда-то на машине, то будьте осторожны, на дорогах может быть много снега.

Кстати! День на 4 минуты длиннее, чем вчера.