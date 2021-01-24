184 новых случая заражения коронавирусом в Удмуртии

184 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 24 января выявлено 184 случая заражения коронавирусом в Удмуртии, об этом сообщает оперштаб региона в соцсетях.

Среди заболевших есть 15 детей до 14 лет и 43 человека старше 65 лет. Всего на 24 января в Удмуртии зарегистрировано 24 397 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 20 727 человек выздоровели. 328 летальных случаев.

4 140 человек вакцинировали. Из них 720 получили уже второй компонент.