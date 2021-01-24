Почти 165 000 рублей похищено у 24-летнего жителя Ижевска

хотел взять кредит, но попался на удочку мошенников Фото: Архив «КП» в Ижевске

В дежурную часть отдела полиции №2 обратился 24-летний молодой человек. Он оставил в интернете на неустановленном сайте заявку на получение кредита в размере 1 миллион рублей. об этом сообщает пресс служба МВД по республике.

Объявлением воспользовались злоумышленники. Представившись сотрудником банка, неизвестный позвонил и сообщил, что банк одобрил выдачу кредита, но для его получения необходимо оплатить страховку от суммы кредита и перевести на банковскую карту. Так, молодой человек перевел на указанный ему счет 40 000 рублей.

После чего, под предлогом оплаты курьерской доставки кредита, работы с документами, доплаты курьеру, открытия счета злоумышленник убедил перевести еще почти 125 000 рублей.

Молодой человек понял, что это мошенник, когда в очередной раз ему позвонила якобы «бухгалтер банка» и вновь завела речь о переводе денег за очередную услугу для получения кредита. Он прекратил разговор и в тот же день обратился в полицию.