Стабилизация цен на ключевые продукты в Удмуртии

1 место Удмуртской республики в ПФО по сдерживанию роста стоимости минимального набора продуктов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Минпромторг Удмуртии продолжает работу по присоединению торговых объектов республики к соглашению о стабилизации цен на сахар-песок и растительное масло. об этом сообщает пресс служба главы и правительства республики.

Документ предполагает фиксацию верхних пределов розничных цен на сахар-песок (46 руб.) и подсолнечное масло (110 руб.) с 1 января до 1 апреля 2021 года. Количество предприятий торговли подписавших соглашение в Удмуртии - 2292 объектов. Это больше половины от общего количества.

16 декабря прошлого года был создан Координационный совет по контролю цен на потребительском рынке в республике под председательством премьер-министра региона Ярослава Семенова. В его состав вошли представители профильных министерств республики, Прокуратуры, УФАС, Службы государственной статистики, Удмуртстата, Удмуртпотребсоюза, торговых сетей и общественников.

Итогом работы стало 1 место Удмуртской республики в ПФО по сдерживанию роста стоимости минимального набора продуктов питания (по сравнению с декабрем 2019 года изменение на 8,7%).

Средняя стоимость минимального набора продуктов питания, куда входит 33 позиции продовольственных товаров, в Удмуртии в декабре 2020 года составила 3952,67 руб. на человека, в целом по России стоимость составила - 4 456,02 руб., в Приволжском федеральном округе – 4014,57 руб.