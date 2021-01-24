Детским школам искусств присваивается особый статус в Удмуртии

2020 год в рамках реализации нацпроекта «Культура» 7 организаций культуры Удмуртии получили современное оборудование Фото: Архив «КП» в Ижевске

Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении Государственной Думы ФС РФ. Его основная цель – сохранение уникальной системы образования в области искусств: детская школа искусств – училище – вуз, закрепление особого статуса творческого образования.

«27 октября 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству Президент Российской Федерации обратил внимание на недопустимость превращения детских школ искусств в кружки», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

В настоящее время в Удмуртии сохранена сеть организаций дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры и искусства. В республике работает 57 детских школ искусств: 30 районных, 27 в городах, в том числе, при Республиканском музыкальном колледже и Удмуртском республиканском колледже культуры, Республиканская детская школа искусств. Творческому мастерству обучает 1350 преподавателей. Количество учащихся в 2020 году по общеобразовательным программам составилот более 19 тыс. человек.

За 2020 год в рамках реализации нацпроекта «Культура» 7 организаций культуры Удмуртии получили современное оборудование: 6 детских школ искусств и Республиканский музыкальный колледж культуры.