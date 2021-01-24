Хоккеисты «Ижстали» уступили «Химику»

По итогу 40 игр, команда набрала 22 очка. Фото: Архив «КП» в Ижевске

ХК «Ижсталь» проиграл «Химику» со счетом 1:2 в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Ижсталь» сейчас занимает последнее место в таблице чемпионата ВХЛ. По итогу 40 игр, команда набрала 22 очка.

«Хорошая игра. Создали много голевых моментов. Обидно проигрывать такие матчи из-за индивидуальных детских ошибок. К сожалению, что имеем, то имеем. На данный момент лавка у нас короткая. Люди восстанавливаются, только после болезни выходят играть. Соответственно, от этого идут ошибки. Будем готовиться к следующим двум домашним играм. Постараемся восстановить ребят, особенно тех, кто играл больше всего — из первого и второго звена»,— сказал после матча главный тренер ижевской команды Альберт Логинов.