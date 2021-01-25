Погода в Ижевске 25 января: гололедица и +3

25 января потеплеет до +3. Фото: Людмила Куликова

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались, чтобы бодро начать новую рабочую неделю. А «Комсомолка» расскажет, каких сюрпризов ждать от погоды.

Но дорогах будет гололедица: столбик термометра поднимется до +2. Ночью и утром местами туман. Временами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный, 4 — 9 м/с.

К счастью, потепление с нами ненадолго. Мы рассказывали, как подготовиться к смене погоды.

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