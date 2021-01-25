Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 января 2021 года: увеличение количества дней вакцинации и первая фотография британского коронавируса

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 25 января 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 182 человека. Из них 7 детей и 78 пенсионеров.

Вылечились и выздоровели 186 пациентов. Прививку от COVID-19 уже сделали 4 495 жителей республики.

Всего на 25 января в Удмуртии уже выявлено 24 763 случая коронавирусной инфекции. Вылечились от болезни 20 913 человек. 328 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в нашем регионе провели 807 024 исследования на коронавирус. За последние сутки сделали 3 521 тест.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

C 1 февраля в республике планируют увеличить количество дней для вакцинации от COVID-19. Прививку будут ставить 5 дней в неделю. Группы по заявкам работодателя будут принимать в среду и пятницу. А всех желающие записавшиеся граждане смогут прививаться во вторник, четверг и субботу/

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что сотрудникам Роспотребнадзора первым в мире удалось получить изображение британского штамма COVID-19 под микроскопом. Это сделано для того, чтобы продолжить изучение сойств нового вируса. Отмечается, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет также эффективна и в отношении этой мутации.

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