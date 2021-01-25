Еще 3 ковид-центра перепрофилируют в Удмуртии

коечный фонд для ковид-больных составляет около 2000 коек Фото: Архив «КП» в Ижевске

Еще три ковид-центра перепрофилируют в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики в прямом эфире в соц.сетях 25 января.

Так, с 1 февраля перепрофилируют ГКБ № 8 в Ижевске и сарапульскую городскую больницу. С начала месяца они начнут работать в штатном режиме.

С 15 февраля в штатном режиме также начнет работать Воткинская районная больница. Таким образом, коечный фонд составит около 2000 коек.

- Пока этого достаточно. Надеюсь, что больше нам не потребуется, - говорит глава региона.

В случае необходимости, оперативно смогут вернуть еще около 1000 коек.