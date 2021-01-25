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Общество

23 дома остались без отопления в Ижевске

Виной тому порыв трубопровода
Полина Андрианова
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На месте работает бригада из 5 человек и 2 единиц машин

На месте работает бригада из 5 человек и 2 единиц машин

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 25 января, в 19:25 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о порыве трубопровода системы отопления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

ЧП случилось на перекрестке улиц Ленина и Вадима Сивкова. Из-за аварии теплоснабжение отключили в 23-х многоквартирных домах. Уже через 10 минут после сообщения о порыве на место выехала бригада из пяти человек и двух единиц техники.

О времени устранения повреждения и восстановления отопления не сообщается.

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