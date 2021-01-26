«Ижсталь» в 2020 году увеличила поставки ключевым заказчикам

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2020 году увеличил объем поставок ряду предприятий автопрома, машиностроения, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

В 2020 году отгрузка продукции крупнейшему отечественному производителю тяжелых грузовых автомобилей КАМАЗу выросла на 246%. Среди традиционных потребителей ижсталевского металла также такие ведущие автомобилестроительные компании как Группа ГАЗ, УАЗ, МТЗ и МАЗ.

Среди предприятий машиностроения произошел рост поставок Ижевскому механическому заводу (92%), НПФ «Евродеталь» (39%), НПЦ «Пружина» (76%), Рубцовскому заводу запасных частей (63%), ТД «Арсенал-Метиз» (63%), АО «Цепи» (104%).

На 114% больше, чем годом ранее, поставлено металла Ковдорскому ГОКу – одному из крупнейших в России по добыче железной руды и объемам производства рудного концентрата железной руды.

В сегменте производства нефтепромыслового оборудования можно отметить увеличение реализации в адрес Очерского машиностроительного завода и Ижнефтемаша на 5% и 26% соответственно.

- В негативных условиях пандемии часть наших традиционных заказчиков нашла возможность не снижать, а в ряде случаев и увеличить, объем потребления металла, что нашло отражение в динамике реализации продукции, – отметил директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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