Погода в Ижевске 27 января: облачно с прояснениями и мокрый снег

Рассказываем о сегодняшней погоде в Ижевске Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 27 января, в столице Удмуртии ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики из Удмуртского гидрометцентра также обещают местами небольшой мокрый снег.

Днем температура будет держаться в пределах -2…-4°С. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погода, днем ожидается -3°С. Будет пасмурно, а южный ветер подует со скоростью 5 м/с.

Будьте внимательны: на дорогах возможна гололедица.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главную елку демонтируют в Ижевске

Спасатели из Удмуртии вытащили замерзающую женщину из оврага