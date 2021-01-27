Двойное убийство 15-летней давности: ижевчанин предстанет перед судом

Ижевчанин предстанет перед судом за убийство двух мужчин Фото: pixabay.com

31-летний ижевчанин, обвиняемый в убийстве двух человек, которое произошло 15 лет назад, предстанет перед судом. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что преступление произошло в ночь с 17 на 18 апреля 2005 года на улице 10 лет Октября в Ижевске. Молодой человек начал конфликт с незнакомыми мужчинами, в ходе которого нанес каждому из них несколько десятков ножевых ранений. Оба пострадавших скончались на месте.

Ранее уголовное дело уже возбуждали, но тогда не удалось установить личность обвиняемого. Поэтому следствие было приостановлено.

Но расследование продолжилось и благодаря заключению судебной генотипоскопической экспертизы удалось обнаружить следы генотипа обвиняемого на предметах с места преступления.

Ижевчанин свою вину признал. Более того удалось выяснить, что с того времени он не раз привлекался к уголовной ответственности. А с 2007 по 2016 год находился в колонии.

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