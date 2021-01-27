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Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строго режима

Его приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы
Анна Митрофанова
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Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строго режима

Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строго режима

Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии сообщает, что серийного похититель алкоголя из Ижевска приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина совершил более 20 краж из торговых центров города. При этом он воровал только дорогие напитки.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря съемках с камер видеонаблюдения и оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.

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