Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строго режима Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии сообщает, что серийного похититель алкоголя из Ижевска приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина совершил более 20 краж из торговых центров города. При этом он воровал только дорогие напитки.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря съемках с камер видеонаблюдения и оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.

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