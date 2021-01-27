Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строго режима
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Прокуратура Удмуртии сообщает, что серийного похититель алкоголя из Ижевска приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Мужчина совершил более 20 краж из торговых центров города. При этом он воровал только дорогие напитки.
Личность злоумышленника удалось установить благодаря съемках с камер видеонаблюдения и оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.
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