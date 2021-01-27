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Сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре из Удмуртии добраться до дома

Они помогли заменить пробитое колесо
Анна Митрофанова
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Сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре из Удмуртии добраться до дома Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре из Удмуртии добраться до дома Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В дежурную часть МО МВД России «Увинский» пришло сообщение, что на 79 км автодороги «Ижевск - Ува» произошло ДТП. На место отправился экипаж дорожно-патрульной службы. Там они обнаружили автомобиль «УАЗ Патриот», который стоял на обочине с пробитым колесом, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выяснилось, что в помощи нуждается пожилая пара, которая самостоятельно не может заменить колесо на своем автомобиле. Капитан полиции Александр Зайцев и лейтенант полиции Артемий Григорьев помогли им. Однако позже выяснилось, что и запасное колесо пенсионеров не подходит для езды.

Тогда сотрудники правоохранительных органов взяли запасное колесо из своего патрульного автомобиля и установили на «УАЗ Патриот». После чего сопроводили пару до дома.

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