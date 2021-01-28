Снова выздоровевших больше, чем заболевших: 163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
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В Удмуртии за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших 9 детей и 46 пенсионеров. Об этом сообщает региональный оперштаб.
177 пациентов выздоровели и были выписаны. От болезни за сутки скончался один человек.
Вакцину от COVID-19 в республике получили уже 4 605 жителей.
Всего на 28 января в Удмуртии зарегистрировано 25 278 случаев заражения коронавирусом Из них выздоровело — 21 451 человек, умерло.— 332 пациента.
На данный момент в республике сделали уже 813 105 тестов на коронавирус. За последние сутки провели 2 627 исследований.
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