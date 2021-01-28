Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 января 2021 года: выздоровевших больше, чем заболевших и более 2 миллионов привитых россиян

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 января 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших 9 детей и 46 пенсионеров. Об этом сообщает региональный оперштаб.

177 пациентов выздоровели и были выписаны. От болезни за сутки скончался один человек.

Вакцину от COVID-19 в республике получили уже 4 605 жителей.

Всего на 28 января в Удмуртии зарегистрировано 25 278 случаев заражения коронавирусом Из них выздоровело — 21 451 человек, умерло.— 332 пациента.

На данный момент в республике сделали уже 813 105 тестов на коронавирус. За последние сутки провели 2 627 исследований.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

С начала массовой вакцинации в России прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» поставили уже более 2 миллионов граждан, рассказывает RT на русском. Сообщается, что эффективность препарата превышает 98%. Также отмечают, что на данный момент не выявлено ни одной смерти и ни одного серьёзного побочного явления, у тех, кто привился вакциной «Спутник V».