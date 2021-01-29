Заложили капсулу времени с посланием потомкам - будущим работникам ижевской почты
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Сегодня, 29 января, Ижевскому почтамту исполнилось 190 лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Это событие отмечалось сразу несколькими знаковыми событиями.
Была заложена капсула времени с посланием потомкам - будущим работникам ижевской почты. Она выполнена в фирменном стиле и содержит историю удмуртского управления компании. Кстати, на послание поставили настоящую сургучную печать. Вскрыть капсулу хотят через 10 лет.
Еще в зале столичного почтамта открылась фотовыставка, на изображениях которой запечатлена работа почтальонов в 50-х годах двадцатого века.
- Профессия почтальона мало изменилась за столетия своего существования. Как и 200 лет назад почтальон в любую погоду, следуя по доставочному участку, должен своевременно передать адресатам поступившую в почтовое отделение корреспонденцию, порой преодолевая для этого километры пути пешком, - говорит Как рассказала куратор выставки, хранитель музея почты Удмуртии Светлана Лазаренко.
И в завершении Ижевский почтамт выпустил карточки с изображением современного здания. В честь праздника прошла церемония гашения оттиском памятного штемпеля.
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