Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 29 января 2021 года: трое скончавшихся пенсионеров и нанофильтры против вирусов от российских ученых

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 29 января 2021 года Фото: pixabay.com

137 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии

Отмечается, что среди заразившихся 9 детей и 46 пенсионеров.

По данным на 29 января, 171 пациент выздоровел и был выписан. Однако, к сожалению, от болезни скончалось трое мужчин старше 65 лет.

По данным оперштаба за все время в Удмуртии уже зарегистрировали 25 415 зараженных коронавирусом. 21 622 пациента смогли победить болезнь, а 335 человек скончались.

За сутки в республике сделали 3 628 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии провели 816 733 исследования.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

Молодые российские учёные из Красноярка создали нанофильтры с системой самоочистки против вирусных инфекций для масок-респираторов, сообщает RT на русском. По словам ученых, они защищают органы дыхания от вирусов на 99%, так как задерживают мельчайшие инфекционные частицы. Они должны стать главным средством защиты, в первую очередь для врачей, во время сезонных обострений гриппа и ОРВИ.

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