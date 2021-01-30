Погода в Ижевске 30 января: снег и гололедица

В Ижевске будет идти снег. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 30 января.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит -2…-4°С. Ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой снег.

Синоптики обещают на дорогах гололедицу, а ночью местами снежный накат.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Желаем вам отличной субботы!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор учителю-педофилу

- Единый ресурс с информацией о местах в детских садах создадут в Удмуртии