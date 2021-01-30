124 человека заболели коронавирусом в Удмуртии 30 января

В Удмуртии от коронавируса погиб мужчина. Фото: pixabay.com

На утро 30 января зарегистрировано 124 новых случая коронавирусной инфекции в Удмуртии. Таковы данные оперштаба республики.

Больше всего заболевших в Ижевске – 59 жителей и в Завьяловском районе – 12 жителей.

168 человек выздоровели, их выписали. 4 835 человек всего вакцинировали.

К сожалению, скончался 1 мужчина. Ему было 84 года. Всего в республике зарегистрировано 336 летальных случаев. Еще 140 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, на 30 января в Удмуртии зарегистрировано 25 539 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 821 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 452 – средней степени тяжести.

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