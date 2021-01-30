Карта распространения коронавируса на 30 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Удмуртии. Фото: Дмитрий Селезнев
124 человека из Удмуртии заболели новой коронавирусной инфекцией – таковы данные на 30 января.
По данным оперштаба региона, 168 человек выздоровели, их выписали. Но, к сожалению, от болезни скончался пожилой мужчина.
За сутки в республике сделали 2 881 тест на COVID-19. Всего за время пандемии провели 819 614 исследований.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск – 12281
Воткинск – 1108
Глазов – 1239
Можга - 1119
Сарапул – 912
Завьяловский район – 1472
Алнашский район – 561
Балезинский район – 393
Вавожский район – 231
Воткинский район – 298
Глазовский район - 207
Граховский район – 164
Дебесский район – 213
Игринский район – 501
Камбарский район – 191
Каракулинский район – 193
Кезский район – 267
Кизнерский район – 281
Киясовский район – 181
Красногорский район – 292
Малопургинский район – 367
Можгинский район – 273
Сарапульский район – 286
Селтинский район – 246
Сюмсинский район – 197
Увинский район – 653
Шарканский район – 367
Юкаменский район – 213
Якшур-Бодьинский район – 362
Ярский район – 208
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