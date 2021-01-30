Карта распространения коронавируса на 30 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Удмуртии. Фото: Дмитрий Селезнев

124 человека из Удмуртии заболели новой коронавирусной инфекцией – таковы данные на 30 января.

По данным оперштаба региона, 168 человек выздоровели, их выписали. Но, к сожалению, от болезни скончался пожилой мужчина.

За сутки в республике сделали 2 881 тест на COVID-19. Всего за время пандемии провели 819 614 исследований.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск – 12281

Воткинск – 1108

Глазов – 1239

Можга - 1119

Сарапул – 912

Завьяловский район – 1472

Алнашский район – 561

Балезинский район – 393

Вавожский район – 231

Воткинский район – 298

Глазовский район - 207

Граховский район – 164

Дебесский район – 213

Игринский район – 501

Камбарский район – 191

Каракулинский район – 193

Кезский район – 267

Кизнерский район – 281

Киясовский район – 181

Красногорский район – 292

Малопургинский район – 367

Можгинский район – 273

Сарапульский район – 286

Селтинский район – 246

Сюмсинский район – 197

Увинский район – 653

Шарканский район – 367

Юкаменский район – 213

Якшур-Бодьинский район – 362

Ярский район – 208

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