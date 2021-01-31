Погода в Ижевске 31 января: снежный накат и гололедица

Сегодня нужно быть аккуратнее на дорогах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Наступил последний выходной этой недели. Надеемся, вы успели отдохнуть. А «Комсомолка» тем временем расскажет, какой будет погода сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем опустится до -1...3 градусов. Днем ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ветер южный, 8 — 13 м/с.

Желаем вам хорошего воскресенья!

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