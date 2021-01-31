124 случая коронавируса выявили в Удмуртии 31 января

Выздоровели в Удмуртии больше человек, чем заболели Фото: Амир Закиров

По состоянию на 31 января в Удмуртии выявили 124 случая ковида. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

2 802 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 444 в состоянии средней степени тяжести, 131 в тяжелом. Среди заболевших 12 детей до 14 лет, 25 человек старше 65 лет. Выздоровели 160 пациентов.

Заболели 55 жителей Ижевска, 29 жителей Завьяловского района, 14 жителей Сарапула, семь жителей Якшур-Бодьинского района, четыре жителя Увинского района, трое жителей Селтинского района, три жителя Граховского района, по двое человек заразились в Можге, Алнашском, Кизнерском и Сарапульском районах, один — в Вавожском районе.

4 835 человек вакцинировали. 814 из них получили второй компонент.

За весь период в Удмуртии зарегистрировали 25 663 случая болезни. Справились с ней 21 950 человек. Скончались 336. Всего в регионе провели 822 178 исследований на коронавирус, из них за последние сутки — 2 564.

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