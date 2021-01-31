Тело 60-летнего мужчины нашли в квартире одного из городов Удмуртии

Следователи проводят проверку Фото: Диля Ахмадишина

В Можге нашли тело 60-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Раньше мужчина жил с мамой, но потом она умерла. Сейчас у него нет постоянного источника дохода. После смерти матери в доме отключили газ за неуплату. Температура в доме упала ниже ноля. Без сопровождения мужчина не выходил из дома: были проблемы со здоровьем.

27 января около 17:00 соседи принесли ему продукты. Также они хотели помочь очистить двор от снега. Но хозяина нашли мертвым. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас проводится проверка по факту гибели мужчины. Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают родственников и соседей погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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