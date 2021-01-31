Карта распространения коронавируса на 31 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 31 января в Удмуртии выявили 124 случая коронавируса https://www.izh.kp.ru/online/news/4169609/?utm_campaign=internal&utm_medium=news_block&utm_source=quote_preview&utm_term=3. Вылечились 160 человек. За весь период в регионе переболели ковидом 25 663 пациентов. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам.
Ижевск — 12336
Воткинск — 1108
Глазов — 1239
Можга — 1121
Сарапул — 926
Завьяловский район — 1501
Алнашский район — 563
Балезинский район — 399
Вавожский район — 232
Воткинский район — 298
Глазовский район — 207
Граховский район — 167
Дебесский район — 213
Игринский район — 501
Камбарский район — 191
Каракулинский район — 193
Кезский район — 267
Кизнерский район — 283
Киясовский район — 181
Красногорский район — 292
Малопургинский район — 367
Можгинский район — 273
Сарапульский район — 288
Селтинский район — 247
Сюмсинский район — 197
Увинский район — 657
Шарканский район — 367
Юкаменский район — 213
Якшур-Бодьинский район — 369
Ярский район — 208
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