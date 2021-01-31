Карта распространения коронавируса на 31 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Амир Закиров

По состоянию на 31 января в Удмуртии выявили 124 случая коронавируса https://www.izh.kp.ru/online/news/4169609/?utm_campaign=internal&utm_medium=news_block&utm_source=quote_preview&utm_term=3. Вылечились 160 человек. За весь период в регионе переболели ковидом 25 663 пациентов. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам.

Ижевск — 12336

Воткинск — 1108

Глазов — 1239

Можга — 1121

Сарапул — 926

Завьяловский район — 1501

Алнашский район — 563

Балезинский район — 399

Вавожский район — 232

Воткинский район — 298

Глазовский район — 207

Граховский район — 167

Дебесский район — 213

Игринский район — 501

Камбарский район — 191

Каракулинский район — 193

Кезский район — 267

Кизнерский район — 283

Киясовский район — 181

Красногорский район — 292

Малопургинский район — 367

Можгинский район — 273

Сарапульский район — 288

Селтинский район — 247

Сюмсинский район — 197

Увинский район — 657

Шарканский район — 367

Юкаменский район — 213

Якшур-Бодьинский район — 369

Ярский район — 208

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