Межконфессиональная спартакиада проходит в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии проходят любительские лыжные гонки в рамках Межконфессиональной спартакиады. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

31 января спортсмены-любители участвуют в лыжных гонках на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г. А. Кулаковой. Мужчины сегодня в стартах преодолеют дистанцию свободным стилем в 3 или 5 км в зависимости от возраста, женщины и юноши — 3 км, девушки — 1,5 км. Всего участвуют 500 спортсменов.

— В календаре страны появилось новое спортивное мероприятие. У нас в республике пять конфессий, и все они объединились ради спорта, здорового образа жизни, ради взаимного уважения. Сегодня победители все, кто пришел на эти гонки – и спортсмены-любители, и болельщики. А мы приложим все усилия, чтобы эта спартакиада разрасталась, и с каждым годом участников становилось всё больше, — цитирует пресс-служба руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова.

Также участников поприветствовала олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Тамара Тихонова.

Межконфессиональная спартакиада продлится до 29 августа. Участникам предстоит побороться в турнире по быстрым шахматам, настольном теннисе, спортивном туризме, легкоатлетическом кроссе. Принять участие в мероприятиях могут представители религиозных организаций и традиционных конфессий, проживающие на территории Удмуртии, от 14 до 64 лет.

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