В «Удмуртнефти» создан Музей геологии с уникальной коллекцией экспонатов

Фото: «Удмуртнефть»

Компания «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и корпорации SINOPEC) создала Музей геологии - первый на территории Удмуртской Республики.

Научно-технологическая экспозиция состоит из более чем 250 экспонатов. Среди уникальных экспонатов – горные породы, а также минералы Удмуртии и соседних регионов, в том числе районов Предуралья. Кроме нефти удмуртских месторождений в музее представлена нефть, добытая в Оренбургской области. Она относится к лёгким фракциям углеводородов и имеет различные оттенки: янтарного и изумрудного цветов.

Посетители музея смогут увидеть оборудование, применяемое в процессах нефтедобычи на месторождениях «Удмуртнефти», а также геодезические приборы прошлого столетия, которые сегодня заменило спутниковое оборудование. Отдельный стенд посвящён основателю «Удмуртнефти» Валентину Ивановичу Кудинову, возглавлявшему предприятие четверть века.

От идеи до воплощения проекта потребовалось три года. Помощь в создании музея оказали структурные подразделения, дочерние общества и ветераны «Удмуртнефти». В настоящее время налаживается взаимодействие с Институтом нефти и газа Удмуртского государственного университета и «Роснефть-классами». Богатая экспозиция музея будет полезна как молодому поколению геологов, так и представителям смежных производств.

Справка:

ОАО «Удмуртнефть», крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивает 60% добываемого в регионе сырья. Ведёт разработку 34 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. В числе самых крупных месторождений – Чутырско-Киенгопское, Мишкинское, Ельниковское и Гремихинское.

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