Есть вопрос: отменят ли масочный режим в Удмуртии в 2021 году?

Отменят ли масочный режим в Удмуртии в 2021 году? Фото: pixabay.com

RT на русском сообщает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не отрицает вероятность отмены масочного режима в 2021 году в России, в том числе и в Удмуртии. Для этого нужно взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19. По ее словам, это будет возможно в том случае, если привить не менее 60% взрослого населения страны. Причем это за исключением тех, кто уже перенёс заболевание.

На данный момент Анна Попова заявляет, что антитела есть у 20-25% россиян.

Ранее об возможной отмене масочного режима рассуждал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он говорил, что это будет возможно в том случае, если у населения выработается популяционный иммунитет. Также по словам Михаила Мурашко, после введения второго компонента вакцины должно пройти минимум три недели для формирования устойчивости организма к болезни. И все это время стоит продолжать носить маску, чтобы обезопасить себя.

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